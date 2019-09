El Ibex-35 supera con holgura los vencimientos y afianza los 9.100 puntos EFE El selectivo suma un 0,47% hasta los 9.179 enteros y gana un 0,45% en la semana RAÚL MARTÍN POZA Madrid Viernes, 20 septiembre 2019, 18:27

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, ha terminado la última sesión de la semana dando un último cambio en los 9.179 puntos, avance del 0,47%, en una jornada marcada por el vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre índices y acciones, la conocida como cuádruple hora bruja. Estos vencimientos traen consigo un incremento en la actividad bursátil y una alta volatilidad, pero el Ibex 35 ha sabido resistir cada uno de ellos para afianzar el nivel de los 9.100 enteros.

La mañana discurrió tranquila para el selectivo madrileño que a mitad de sesión rozó los 9.200 puntos para después irse a los 9.150 enteros. Desde ese momento comenzó una escalada alcista que culminó con la superación 9.200 puntos a las 16:300 horas. Pocos instantes estuvo el Ibex 35 sobre un nivel en el que no cierra desde finales de julio.

Respecto a los valores, las mayores subidas han sido para Mediaset, que ha subido un 3,01% después de que el fondo Peninsula asegure la fusión con la matriz italiana con compra de acciones; IAG, un 2,81%; BBVA, un 2,41%; Telefónica, un 2,34% en el día que ha anunciado un gran acuerdo con Atresmedia (ha subido un 3,78% en el Mercado Continuo) con el objetivo de crear producciones propias que compitan con Netflix, y Amadeus un 2,1%. Mientras que en el lado de las pérdidas se han colocado Ence, un 6,52% de caída; Siemens Gamesa, un 4,32% después de encadenar nueve sesiones al alza; Bankia, un 3,05%; Bankinter, un 2,27%, y Cie Automotive, un 2,13%.

Las principales plazas europeas no se tomaron tan bien los vencimientos, salvo París que avanzó un 0,56%. El resto: Fráncfort subió un 0,08%; Milán cayó un 0,02%, y Londres, un 0,26%.

El crudo y la Fed marcaron la semana

El Ibex, tras cerrar en rojo el lunes y el martes, ha subido un 0,45% en la semana. Una semana marcada por las tensiones del petróleo y la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El barril de crudo de Brent, referencia para Europa, experimentó el lunes un rally para la historia tras los ataques con drones a dos plantas petroleras de la compañía saudí Aramco. La cual, pese al importante ataque, continuará con sus planes de salida a bolsa. Con el paso de la semana el precio se ha ido moderando pero se mantiene sobre los 65 dólares.

La reunión de la Fed se saldó conforme a lo esperado respecto a una reducción del precio del dinero. El organismo dirigido por Jerome Powell recortó los tipos de interés un 25% hasta el rango del 1,75-2%. Pero el mercado si se quedó sorprendido con la intención de la Fed de no hacer ninguna bajada de tipos fuera de lo previsto hasta final de año y la decisión de no fijar un calendario para recortar el precio del dinero. Así, como recordó Powell en rueda de prensa, la Fed confía en el buen desempeño de la economía y en su crecimiento. El que no confía en la Fed es Donald Trump que tildo a la entidad y a Powell de falta de agallas, sentido y visión, además de malos comunicadores.

Quienes más aplaudieron la postura de la Fed fueron los bancos. Así, y tomando como ejemplo a Europa, el sector bancario del Viejo Continente gracias a la Fed y el BCE ha entado en positivo en el año.

Divisas y deuda

La moneda comunitaria, el euro, se cambiaba por 1,1 unidades de dólar con los mercados europeos cerrados. El cable, como también se conoce a la libra, continúa en su lucha de resistir la barrera de los 1,25 dólares mientras que Londres y Bruselas batallan entre ello por cargar al otro el cartel de culpable de no lograr un acuerdo.

Continúa el repunte en las rentabilidades de los bonos nacionales. En este sentido, hoy es la cuarta jornada consecutiva que la Fed inyecta liquidez para contener la subida de tipos de las últimas jornadas. Esta última inyección en el mercado de repos ha sido de 75.000 millones de dólares, 68.000 millones de euros.

En clave nacional, el interés exigido al bono español a diez años termina la semana en el 0,228% con la prima de riesgo en 77 puntos básicos.