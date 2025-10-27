La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantallas de cotización de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Lo ha conseguido. El Ibex-35 renueva máximos históricos al tocar los 15.945,78 puntos que el 8 de noviembre de 2007 marcaron el ... récord histórico del selectivo. Es cierto que el indicador llegó poco después a superar los 16.000 puntos intradía, pero nunca había tenido un cierre tan alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras asesinar presuntamente a su novia de 19 años en Librilla asfixiándola
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3 Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora
  4. 4 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6

    La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»
  7. 7 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  8. 8

    Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después
  9. 9 Una tormenta descarga casi 30 litros por metro cuadrado en la costa de Lorca
  10. 10

    El Real Murcia de Etxeberria sigue hundiéndose en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos