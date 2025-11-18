La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El fantasma de una burbuja en la IA intimida a los inversores

Los resultados de Nvidia que se conocerán el miércoles serán clave para el devenir del mercado, donde un 53% de los gestores ya observa sobrevaloraciones en el sector

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Demasiado pronto para entrar en 'modo pánico', pero con los nervios a flor de piel. El debate sobre una burbuja en ciertos segmentos de la ... Inteligencia Artificial (IA) ha cobrado intensidad en las últimas semanas, con los inversores dispuestos a buscar excusas para la recogida de beneficios en un momento de máximos históricos en muchas bolsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido
  5. 5 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  6. 6 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  7. 7 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  8. 8 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  9. 9 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  10. 10 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El fantasma de una burbuja en la IA intimida a los inversores

El fantasma de una burbuja en la IA intimida a los inversores