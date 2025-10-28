La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los inversores se enfrentan estos días a las reuniones de la Fed, del BCE y a una avalancha de resultados que serán clave para pinchar o engordar la burbuja de euforia en el mercado

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 28 de octubre 2025, 15:48

Nuevo acelerón para las bolsas o, por el contrario, la excusa perfecta para recoger beneficios. Los inversores se juegan en las próximas dos jornadas continuar ... el rally que ha llevado a buena parte de las Bolsas mundiales a máximos históricos, con el Ibex-35 en el entorno de los 16.000 puntos a los que no se había acercado desde 2007.

