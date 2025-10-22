La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Mirat, Consejero Delegado de Vocento. R. C.

Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación

Destacadas personalidades de la política, la empresa y la información asisten al encuentro informativo, donde se analizará el futuro de los medios

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Manuel Mirat, Consejero Delegado de Vocento, participa esta mañana en el encuentro informativo Foro Nueva Comunicación. Un año después de su llegada al grupo, Mirat habla sobre la hoja de ruta que ha puesto en marcha, las oportunidades que tiene Vocento y los principales retos que afrontan los medios en un momento de profunda transformación en el sector.

Presentado por Julián Quirós, director de ABC, el CEO de Vocento comparte su visión y sus reflexiones en un encuentro informativo que tiene lugar en el Casino Real de Madrid, ante destacados representantes del mundo de la política y la empresa, así como relevantes actores del sector de la comunicación.

El Foro de la Nueva Comunicación es una tribuna de debate desarrollada por Nueva Economía Fórum para contribuir a la reflexión y el diálogo sobre el papel que juegan los principales grupos editoriales y audiovisuales en la sociedad de la información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  3. 3

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  4. 4

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  5. 5

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  8. 8 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  9. 9 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  10. 10

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación

Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación