Luis Martínez de Salas: «Aválam combina el carácter de entidad financiera con acompañamiento estratégico al tejido empresarial».

En un contexto económico que exige agilidad, conocimiento y visión estratégica, Aválam se ha consolidado como un aliado esencial para el desarrollo empresarial de la Región de Murcia. Su labor va mucho más allá de la financiación: analiza, acompaña y aporta criterio para que pymes y autónomos transformen sus ideas en proyectos sólidos y sostenibles.

A lo largo de los años, la entidad, bajo la dirección de Luis Martínez de Salas, ha evolucionado hacia un modelo de apoyo integral que combina rigor técnico, cercanía y capacidad para impulsar iniciativas clave, como el nuevo centro de microchips, uno de los proyectos tecnológicos más relevantes de la Comunidad. En este sentido, Martínez de Salas señala el carácter diferencial de Aválam, una SGR que comenzó «facilitando el acceso al crédito y la financiación para pymes y autónomos de la Región de Murcia», pero que ahora es mucho más.

¿Qué diferencia a Aválam de otras entidades financieras o de apoyo empresarial?

Aválam combina el carácter de entidad financiera con un enfoque de acompañamiento estratégico al tejido empresarial. No se limita a proporcionar financiación, sino que actúa como catalizador de proyectos de crecimiento analizando cada uno en profundidad e identificando sus fortalezas y debilidades para facilitar su acceso al crédito.

Nos diferenciamos en nuestro compromiso de ofrecer una respuesta ágil, personalizada y adaptada a la realidad de cada empresa, actuando como un aliado que genera confianza entre el empresario y la entidad financiera y ayudando a convertir ideas en realidades empresariales.

¿Cómo ha evolucionado la función de Aválam desde su creación hasta hoy?

Desde su fundación por empresarios, Aválam surgió con el objetivo de facilitar el acceso al crédito y la financiación para pymes y autónomos de la Región de Murcia, apoyando la creación y mantenimiento del empleo y la competitividad empresarial.

Con el tiempo, su rol ha evolucionado hacia un modelo analítico y asesor, ayudando a las empresas a detectar oportunidades de mejora y orientándolas hacia la línea de financiación que mejor se adapta a su situación. Aválam no interviene en la toma de decisiones de las empresas, pero sí aporta información y criterio financiero que les ayuda a consolidar su crecimiento y, con el tiempo, a volver a financiar nuevos proyectos o necesidades de circulante con mayor solvencia.

Esta evolución se ve reflejada en su participación en proyectos estructurantes para la Región, como el nuevo centro de microchips.

¿Qué papel concreto ha desempeñado Aválam en el impulso del nuevo centro de microchips?

Hay que destacar que se trata del proyecto más puntero que hay actualmente en la Región de Murcia. Quantix Edge Security prevé una inversión de unos 40 millones de euros, la creación de 150 puestos de trabajo directos de alta cualificación y un impacto estimado de 790 millones de euros en cinco años.

Aválam ha intervenido en calidad de entidad de apoyo al desarrollo del proyecto, acompañando la estructuración financiera del consorcio y facilitando recursos económicos. Nuestro papel ha sido el de asesor acreditado entre los promotores del proyecto, los agentes públicos y los socios privados, asegurando que la iniciativa cuente con la financiación adecuada, un análisis riguroso del riesgo y mecanismos de seguimiento para garantizar su viabilidad.

Gracias a ello, proyectos que implican alta tecnología, cadena de valor avanzada y nueva capacidad productiva adquieren mayor solidez financiera y confianza para su desarrollo.

¿Qué criterios sigue Aválam para seleccionar los proyectos a financiar?

En Aválam empleamos una serie de criterios definidos y rigurosos que permiten identificar los proyectos con mayor potencial de impacto y viabilidad. Entre ellos destacan:

- El grado de innovación y diferenciación del proyecto, especialmente en sectores estratégicos o tecnológicos.

- La capacidad del equipo promotor y su experiencia en el sector.

- La viabilidad económica y financiera del plan de negocio, incluyendo un modelo sostenible de crecimiento.

- El impacto en la creación y mantenimiento de empleo cualificado en la Región.

- La generación de valor añadido regional, por ejemplo, mediante la atracción de inversión, la transferencia de tecnología, la internacionalización o la mejora de la competitividad.

- La alineación con políticas públicas o líneas de apoyo prioritarias (innovación, digitalización, cadenas de valor industriales).

Para el centro de microchips se trataba de un proyecto que reunía todos esos criterios: tecnología de vanguardia en semiconductores y ciberseguridad, empleo cualificado, una ambición de posicionamiento regional y de soberanía tecnológica europea.

¿Qué tipo de proyectos son más difíciles de financiar y cómo ayuda Aválam a hacerlos viables?

Los proyectos más complejos suelen ser aquellos con un alto componente innovador o tecnológico, empresas jóvenes sin historial financiero o iniciativas de largo plazo en sectores emergentes.

Aválam ayuda a hacerlos viables mediante un análisis objetivo del plan de negocio y una valoración técnica que permite ajustar la financiación a las necesidades reales de la empresa. En muchos casos, nuestra intervención facilita que las entidades financieras confíen en el proyecto y se desbloquee una operación que, de otro modo, no se materializaría.

Un análisis especializado del proyecto, la puesta en marcha de mecanismos de cofinanciación, asesoramiento del plan financiero y la flexibilidad estructural en la financiación con plazos de amortización adecuados, son parte del proceso de acompañamiento a las pymes cuando solicitan nuestra colaboración.

¿Qué importancia tiene mantener una relación cercana y personalizada con las pymes?

La relación personalizada con las pymes es esencial. Una financiación no consiste simplemente en entregar un cheque, sino en conocer a fondo al promotor, entender la empresa, sus retos, sus capacidades, su mercado y sus debilidades. Esa cercanía permite detectar riesgos no evidentes desde un análisis estándar, ajustar la financiación a la realidad operativa de la empresa, acompañar la ejecución del proyecto y detectar a tiempo desviaciones o necesidades de ajuste.

En definitiva, se trata de generar confianza: la empresa sabe que tiene un aliado que aporta información de valor para su toma de decisiones con mayor seguridad y comprometida con sus objetivos.

¿Podrían compartir algún caso de éxito reciente que ejemplifique el impacto de su apoyo?

Sin duda, tenemos muchos proyectos relevantes financiados desde que nos constituimos en 1981.

Actualmente, ha sido mediático el ya citado centro de microchips. Y sabiendo que seguro que me dejo muchos sin nombrar, hay proyectos emblemáticos de todos los sectores a lo largo de la geografía regional como, por ejemplo, los restaurantes Magoga, Almo o El Borrego, erigidos con las más altas certificaciones internacionales. También destacan entre nuestros socios Konery, una de las más vanguardistas empresas del sector de energía renovable; Solven, de carácter industrial con gran desarrollo I+D+i; La Colegiala, con una estrategia de expansión en auge; empresas innovadoras de apoyo al sector primario, como Auxprotec, Meridiem Seeds y Econex; artesanos, como El Turro; y así un sinfín de proyectos de pymes y autónomos que son una realidad gracias a que en su día Aválam apostó por ellos.