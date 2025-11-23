La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz EP

La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Seguridad Social debe responder a finales de abril a la petición formal de adelantar el retiro para más de medio millón de conductores

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:09

Más de medio millón de conductores, tanto de camiones como de autobuses, tanto asalariados como autónomos, aguardan expectantes el veredicto del Gobierno sobre si les ... concede el derecho a jubilarse a los 60 años sin recortes en su pensión por la penosidad y peligrosidad del oficio. La maquinaria para establecer coeficientes reductores ya está activada con el objetivo de unirse a la lista de actividades que tienen permiso para retirarse antes de tiempo, como los bomberos, mineros, pilotos, toreros, trabajadores del mar... Y antes de finales de abril el Ministerio de Seguridad Social deberá tomar la decisión.

