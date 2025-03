INVERSUS CAPITAL: La compañía de confianza en Financiación e Inversión Alternativa

Lunes, 24 de marzo 2025, 13:25 Compartir

Las fuentes de financiación tradicionales como los bancos ya no son la única opción para las pymes que buscan capital para impulsar su crecimiento y desarrollo. La financiación alternativa ha emergido como una solución cada vez más relevante y atractiva para empresas de todos los tamaños.

En este artículo, exploraremos qué es la financiación alternativa, sus tipos, las ventajas que ofrece y por qué se ha convertido en una necesidad en el mundo empresarial actual de la mano de José Manuel Fernández, CEO de INVERSUS CAPITAL.

Esta vía de financiación es, en esencia, una forma de obtener capital fuera de las fuentes tradicionales de financiación bancaria. A medida que el entorno empresarial ha evolucionado, han surgido diversas alternativas a los préstamos bancarios convencionales y la emisión de acciones.

Estas alternativas han adquirido importancia gracias a su capacidad para ofrecer soluciones financieras más flexibles y adaptadas a las necesidades específicas de las empresas.

La financiación alternativa ofrece varias ventajas significativas en comparación con las fuentes tradicionales. Algunas de las ventajas clave incluyen:

Mayor flexibilidad en términos y condiciones, Diversidad de fuentes de capital, Procesos de obtención más ágiles, Adaptabilidad a las necesidades cambiantes

La financiación alternativa permite a las empresas utilizar los fondos obtenidos de diversas maneras, desde la expansión hasta la adquisición de equipos o la financiación de proyectos específicos.

En la misma línea, estas opciones de financiación alternativa se pueden adaptar a las diferentes etapas del ciclo de vida de una empresa, desde startups hasta empresas en declive, brindando soluciones financieras adecuadas para cada fase.

Mayor disponibilidad de financiación en circunstancias específicas, Mejor visibilidad y más oportunidades de mercado

Cotizar en mercados alternativos puede aumentar la visibilidad de la empresa y facilitar el acceso a nuevos inversores y capital adicional.

Por otra parte, las empresas que optan por la financiación alternativa a menudo pueden destacar en el mercado como innovadoras y dispuestas a explorar nuevas vías de crecimiento.

En cuanto a la inversión alternativa es, por definición, un tipo de inversión al margen de los activos financieros tradicionales, como los bonos, acciones, papeles comerciales y depósitos, entre otros. En esta categoría podemos incluir la inversión en metales y piedras preciosas, en arte y antigüedades, en activos inmobiliarios y hasta la inversión en vino. La naturaleza de estos productos es diversa, pero comparten una característica que los convierten en una opción cada vez más interesante: su descorrelación de los mercados financieros, es decir, su estabilidad frente a los vaivenes del mercado.

Los inversores buscan constantemente nuevas maneras de proteger y aumentar su patrimonio. Frente a un panorama financiero volátil y siempre cambiante, las inversiones alternativas han cobrado un atractivo especial. Pero ¿qué son realmente estas inversiones y cómo se diferencian de las tradicionales?

Cuando hablamos de inversiones alternativas, nos referimos a aquellos activos que no encajan en las categorías más convencionales como las acciones, bonos o fondos líquidos. Estos pueden incluir desde inmobiliario, agrícola y arte hasta criptomonedas y fondos de cobertura. Lo que las hace particularmente atractivas es su capacidad para descorrelacionarse de los mercados financieros tradicionales, ofreciéndonos una excelente oportunidad para diversificar nuestras carteras.

Beneficios de integrar inversiones alternativas en nuestra cartera:

Potencial de altos rendimientos: Las inversiones alternativas a menudo ofrecen la posibilidad de rendimientos atractivos, especialmente en sectores como el capital privado, que invierten en empresas para potenciar su crecimiento y hacerlas más rentables.

Mejora en la diversificación de la cartera: La incorporación de activos que no siguen directamente las tendencias del mercado de valores o de bonos puede ayudarnos a reducir el riesgo global de nuestras inversiones.

Protección contra la inflación: Activos como los inmobiliarios, agrícolas y ciertas materias primas pueden servir como una cobertura eficaz contra la inflación, preservando el valor de nuestro dinero en tiempos de incremento de precios.

Las inversiones alternativas no son solo para los audaces o los institucionalmente conectados; son accesibles y beneficiosas para inversores que desean explorar oportunidades más allá de las fronteras del mercado de valores convencional.

Con la debida diligencia y una estrategia de inversión bien pensada, desde INVERSUS CAPITAL pueden proporcionar una manera robusta y efectiva de diversificar y fortalecer las carteras financieras.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cual es su origen?

En 1996, con 24 años, monté mi primera empresa. Una promotora inmobiliaria que cerró sus puertas en 2010, tras una de las crisis económicas y financieras más duras de los últimos años, en la que el sector inmobiliario se desplomó. Pero de toda gran crisis siempre surgen grandes oportunidades.

Identificada la oportunidad y la fuerte demanda de servicios de consultoría estratégica financiera que iba a brindar el mercado tras dicha crisis, nace el proyecto INVERSUS con el objetivo de ofrecer a los clientes mejorar la gestión de riesgos, optimizar sus estructuras de capital o desarrollar estrategias de crecimiento financiero, pero sobre todo, de brindar opciones para obtener la financiación que los bancos negaban de manera sistemática.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuales son los más demandados en la actualidad?

Inversus trabaja en dos áreas principalmente: la financiación alternativa y la inversion alternativa. Ambas tienen una altísima demanda.

En cuanto a la financiación, afortunadamente, son muchos los clientes (cada vez más) que apuestan por otras formulas para financiar sus proyectos o negocios. Hemos dejado atrás el concepto de «prestamista» vinculado historicamente a la usura, para dar paso a alternativas fiables, seguras y con costes razonables…

Préstamos de capital riesgo que verdaderamente apoyan al empresario o al emprendedor y que no solo tienen en cuenta algoritmos financieros, sino que valoran el proyecto en sí y la trayectoria `profesional de sus promotores.

Y de la inversion alternative podríamos estar hablando horas. Los bancos y fondos de inversion no ofrecen productos atractivos para los pequeños ahorradores. Nosotros aplicamos una fórmula de coinversión para acceder a sectores y macro proyectos a los que antes solo accedían grandes patrimonies. Hemos democratizado el acceso para que pequeños ahorradores puedan también obtener altas rentabilidades de este tipo de inversiones.

Háblenos de cómo ha evolucionado la Financiación privada.

Como decía antes, y hablando de España, la financiación alternativa era una gran desconocida para la mayoria de clientes. Se identificaba habitualmente con préstamos de altísimo interes y «última opción», es decir, cuando el cliente agotaba sus intentos en la banca y acudir al prestamista era la última oportunidad para obtener los recursos necesarios.

Afortunadamente, la información y el conocimiento de otras muchas formas de financiarse ha hecho que los clientes ya no contemplen la financiación privada como última opción y cada vez va ganando terreno incluso a la bancaria.

Son muchos motivos los que han propiciado el crecimiento de estas nuevas formulas de financiación, pero sin duda, el más importante es que los clientes están empezando a «usarnos», es decir, a solicitar nuestros servicios de consultoría, para informarse de todas las alternativas que ofrece el mercado: Venture Capital, Crowdfunding de recompensa, Private equity, Business Angel….

Y además de éstas que te enumero, existen otras menos conocidas, como la colateralización de créditos que es, precisamente, en lo que nosotros nos diferenciamos. Como reza nuestro slogan «la diferencia no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos».

Por este producto, el periódico español La Razón, nos concedió el pasado mes de septiembre de 2024, en su «VIII Edición Premios a la Tecnología e Innovación», el galardón dentro de la candidatura de Servicios Financieros.

En otro orden de cosas, explíquenos brevemente en qué consiste su servicio de Consultoría.

Más allá de los Servicios propios de la Consultoría tradicional, la CONSULTORÍA ESTRATÉGICA, es un servicio experto destinado a mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado, así como el funcionamiento interno de esta y cuyo objetivo final será el crecimiento de la rentabilidad. Nosotros nos ocupamos principalmente del área financiera.

No se puede, ni se debe, decir al cliente SOLO lo que quiere oír. Se le debe hablar con franqueza y honestidad, aplicando nuestros propios principios comerciales más allá de pensar en la facturación que ese cliente puede reportarnos.

Comprender las necesidades del cliente es fundamental para ofrecerle las soluciones que realmente necesita. En este sentido, nuestro departamento de consultoría realiza una exhaustiva auditoría, en la que se cruzan todos los datos económico-financieros, comerciales, etc., para detraer las LÍNEAS ROJAS sobre las que trabajará el departamento de desarrollo de proyectos antes de salir al mercado a buscar los recursos económicos que el cliente pueda precisar para el desarrollo de su negocio.

¿Qué beneficios ofrecen a sus clientes a nivel de Inversiones? ¿Por qué trabajar con Inversus Capital es garantía de éxito?

En primer lugar porque llevamos realizando operaciones de coinversión con particulares más de una década; Al ser operaciones de coinversión nosotros también invertimos nuestros fondos. Y lo más importante para nuestros clientes es que sus aportaciones están avaladas.

En segundo lugar por que las inversiones son solo en economía real; no trabajamos con ningún producto financiero.

En tercer lugar por las altas rentabilidades que ofrecemos, con una media annual del 8% pudiendo, en algunos casos, ser incluso mayor.

Nuestra férrea política de diversificación nos ha llevado a posicionarnos en diferentes sectores estratégicos a lo largo de estos ya casi 15 años. Como resultado de dicha política, a día de hoy, estamos presentes en aquellos que mayor rentabilidad y posibilidad de crecimiento nos ofrecen.

La compañía inglesa Inversus Capital Limited, participada al 100% por la holding española, y miembro del Chartered Insurance Institute (U.K.), es la encargada de dirigir y coordinar la entrada en estos proyectos.

¿Cómo son sus clientes?

Cualquiera puede ser nuestro cliente; aunque si bien es cierto que las operaciones de financiación con colaterales son operaciones corporate, también atendemos peticiones de particulares y autónomos.

En las coinversiones damos entrada principalmente a pequeños ahorradores; inversores minoristas que buscan optimizar la rentabilidad de sus ahorros. Por supuesto, también trabajamos con grandes inversores a través de family offices nacionales e internacionales.

¿Qué considera que les hace únicos en el sector?

No me corresponde a mi decir si somos únicos o no.

La verdad es que no creo que lo seamos. Somos diferentes sí, pero porque nuestro grado de compromiso con los clientes hace que nos involucremos 24/7 con ellos.

Nuestro trabajo, nuestra forma de implicar al cliente y hacerlo partícipe en los diferentes procesos, nuestra manera de explicar las cosas de forma sencilla «sin letra pequeña» y sobre todo nuestro compromiso con la calidad en el servicio, hace que nuestros clientes no sólo quieran seguir trabajando con nosotros, sino que nos recomienden de manera exponencial.

