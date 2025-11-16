La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La inistra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

La trampa saducea

María Jesús Montero, con su gorro de ministra, presentará la senda del gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos más negados de la historia.

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los saduceos fueron una secta famosa y vilipendiada por sus habituales conexiones con los invasores (griegos y romanos) que acogían a las capas altas de ... la sociedad judía de la época (siglo I AC) y que no creían en la inmortalidad del alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  4. 4 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  5. 5

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  8. 8

    El Real Murcia Club de Tenis busca presidente: los dos candidatos responden a LA VERDAD
  9. 9 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto
  10. 10 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La trampa saducea

La trampa saducea