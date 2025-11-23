La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

El gasto nunca es suficiente

Por ahora no se contemplan nuevas subidas de impuestos, pero se olvidan del acomodo de los tipos impositivos a la inflación

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La señora Montero, enfundada en su disfraz de Ministra y apoyada en las nuevas previsiones de crecimiento nominal, nos presenta un horizonte de recaudación absolutamente ... fastuoso. Se deshará pronto del vestido, en cuanto se ponga el gorro de candidata para cumplir con la ardua tarea de asumir unas elecciones que perderá, pero, en todo caso, siempre es mejor enfrentarse al futuro con la caja bien repleta y esta de los ingresos fiscales está a rebosar.

