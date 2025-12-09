La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EP

El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Ejecutivo modifica algunos de los hitos necesarios para desbloquear los 25.000 millones que restan de ayudas directas de fondos europeos

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:25

La debilidad parlamentaria y la fragmentación política en España se deja notar en el plan de recuperación que da acceso a los fondos europeos. El ... Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva adenda al documento en la que el Gobierno simplifica sus compromisos con Bruselas, tras renunciar de forma oficial a buena parte de los fondos que iban a llegar en forma de crédito. ¿El objetivo? Centrarse en los hitos que pueden desbloquear los 25.000 millones que quedan por recibir en ayudas directas.

Te puede interesar

