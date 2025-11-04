La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta y tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

El Gobierno recupera las medidas del 'decreto antiapagón' para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC

El real decreto aprobado rescata las medidas para impulsar el almacenamiento y una hoja de ruta nacional para la dinamización de la repotenciación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:51

El Consejo de Ministro ha aprobado un real decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y recupera ... varias de las propuestas del conocido como 'decreto antiapagón' que fue tumbado en el Congreso de los Diputados en julio. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido recuperando muchas de las medidas de despligue de inversiones en renovables o descarbonización por distintas fórmulas para no tener que volver a pasar por la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

