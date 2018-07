Los fondos de inversión dejan de ser rentables para casi 100.000 murcianos Un gestor de uno de los 2.200 fondos operativos en España revisa cotizaciones bursátiles. / T. L. El rendimiento medio de estos productos financieros fue de un -0,75% durante el primer semestre del año JUAN CARLOS HERNÁNDEZ Murcia Lunes, 30 julio 2018, 08:12

No ha sido buena racha para los suscriptores murcianos de fondos de inversión. Estos productos financieros cerraron el primer semestre con un retroceso de rentabilidades en casi todas las áreas, con una media del -0,75%, que se elevó al -5,04% para quienes apostaron por títulos de países emergentes. Tan solo capeó el temporal la minoría que optó por fondos basados en Wall Street (+2,46%), en inversiones libres (+1,31%) y en acciones de empresas españolas (+1,24%), según detalla la patronal Inverco.

Aquellos partícipes que han tenido paciencia cuentan con un rendimiento medio del 0,29% a un año, porcentaje que sube al 2,4% para quienes han retenido su capital durante un lustro. Los ganadores son los que apostaron por títulos de renta variable de Estados Unidos y Japón: 9,86% y 9,57% a un año, respectivamente. Los perdedores son los más conservadores; esto es, los apegados a renta fija (entre -0,91% y -1,2% a un año) a fondos mixtos ( entre -1% y -1,56%) y a garantizados (entre -0,33% y -0,73%).

Tras un excelente periodo para los mercados durante 2017, las sucesivas crisis políticas en Europa, las tensiones en Oriente Medio, las políticas monetarias tanto de la FED como del BCE y, más recientemente, la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China y la Unión Europea han sembrado muchas dudas entre los inversores. Las Bolsas y la deuda se han mostrado muy volátiles y las buenas expectativas para los mercados no se han cumplido.

Los más de 102.000 murcianos que confían su dinero a fondos de inversión dedican un promedio de 26.864 euros, ligeramente por encima de la media nacional (25.838 euros). El patrimonio conjunto de todos los fondos supera los 2.740 millones de euros en la Región, de acuerdo con los últimos datos de Inverco. Es más del doble que hace seis años (1.228 millones en 2012). Esta inversión equivale al 9% del PIB murciano.

Del capital dedicado por los murcianos a estos productos financieros, el 38,4% está metido en fondos mixtos y de retorno absoluto; el 27,6%, en fondos monetarios y de renta fija; el 25,9%, en fondos garantizados, y tan solo el 8,1%, en los de renta variable.

La desconfianza hacia nuevos productos bancarios y la menor aversión al riesgo de la renta variable han hecho que muchos ahorradores hayan dado el salto a los fondos de inversión. Éstos no solo han recuperado el dinero que huyó con el estallido de la crisis, sino que han alcanzado en España un récord, según Inverco. De este modo, en el conjunto del país hay actualmente 11.484.709 partícipes (dos millones más respecto a 2016), con un patrimonio al cierre del pasado junio de 272.105 millones de euros. Tal volumen de dinero duplica lo que los fondos sumaban en 2012.

Por contra, mantener los ahorros en depósitos a plazo fijo requiere cierta moral cuando sus intereses se encuentran en mínimos históricos. En marzo sumaban 5.910 millones de euros entre los murcianos. Tal cantidad representa un drenaje de 2.957 millones respecto al mismo mes de 2017. (la edad de oro se alcanzó en septiembre de 2011, con 15.477 millones).

Sin embargo, los fondos de inversión apenas se benefician de esta salida de dinero. Murcia es, junto con Cantabria y Extremadura, la comunidad en la que menos peso tienen estos productos financieros: solo un 1% del capital conjunto del país.

Al mismo tiempo los 2.740 millones invertidos en fondos equivalen al 12% de todos los depósitos abiertos en la Región (22.756 millones en marzo), que resulta ser el porcentaje más bajo de España.

CaixaBank AM se reafirma como la gestora con mayor patrimonio, con una cuota del 16,74%, por delante de Santander AM, con el 14,63%, y BBVA AM, con el 14,42%.

Directiva europea

El auge de los fondos es tal que las comisiones derivadas de su gestión se han convertido en pieza clave de la cuenta de resultados de la banca durante estos meses de tipos de interés cero. Junto con las comisiones de planes de pensiones y seguros, constituyen un tercio de los ingresos de las entidades.

Ese manantial de dinero está destinado a menguar con la directiva Mifid II, que fija restricciones respecto a que los bancos se sigan apuntando parte de las comisiones de gestión de los fondos que venden sus oficinas. Son denominadas de 'retrocesión', por las que las gestoras de las entidades financieras entregan a sus bancos matrices alrededor de dos tercios de las comisiones de gestión cobradas en los fondos.

Aunque la citada directiva europea entró en vigor en enero de este año, su transposición a la norma española se retrasará hasta 2019 tras el reciente cambio de Gobierno. Ahora está en manos del Consejo de Estado.

Fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) aseguran que las entidades están preparadas para hacer frente a los cambios y están cumpliendo con Mifid II 'de facto' desde principios de año, a pesar de los desarrollos legislativos pendientes.

Hasta el año pasado, el partícipe pagaba una comisión de gestión que en realidad se repartían el gestor del fondo y su distribuidor. Bajo Mifid II, los bancos solo pueden mantener tales ingresos por comisiones si ofrecen asesoramiento al cliente y realizan un seguimiento anual de la idoneidad del producto, o bien le ofrecen al menos una cuarta parte de fondos de otras gestoras, no propios.

La directiva puede causar sorpresa al ahorrador murciano. Su banco tendrá que revelarle si su asesoramiento es dependiente; es decir, que cobra un incentivo por comercializar ese producto. Y entonces el cliente descubrirá que, de la comisión del fondo de inversión, el banco a lo mejor se llevaba la mitad o más por colocarlo.

Por el contrario, si se trata de un asesoramiento independiente, no se puede cobrar por la comercialización, con lo cual no hay incentivo para colocar un producto en lugar de otro, pero el cliente tendrá que pagar el coste del análisis de inversión.