El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

El euríbor sigue subiendo por tercer mes consecutivo y, esta vez sí, encarecerá, aunque de forma leve, las hipotecas de aquellas personas a las que ... les toque la revisión semestral de su cuota y las hayan firmado a tipo variable. Se trata de un cambio de ciclo, pues es la primera vez en prácticamente dos años que se produce un encarecimiento del producto después de las bajadas que se han venido registrando a consecuencia del recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

Pero el actual inmovilismo del organismo presidido por Christine Lagarde, que ayer decidió por tercera vez consecutiva mantener los tipos oficiales de interés en el 2% (y no hay visos de que haya nuevos recortes en el corto plazo), ha impactado en el euríbor, que cerró octubre en el 2,18%, 0,016 puntos porcentuales más que en septiembre y, por primera vez, 0,037 puntos por encima de abril, el mes que se toma de referencia para revisar las hipotecas a las que les toca la revisión semestral.

«El hecho de que el Banco Central Europeo mantuviera los tipos de interés en el 2% el pasado septiembre ha sido determinante en la evolución del euríbor. Este indicador responde directamente a las decisiones del BCE y la cautela mostrada al no modificar los tipos se tradujo en un leve repunte», explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador hipotecario iAhorro, que también señala que «cada vez hay menos esperanzas en todos los ámbitos de que mueva ficha antes de que termine el año, aunque Lagarde ha sido optimista de cara a que pueda haber alguna bajada en 2026».

La peor parte de este nuevo repunte del euríbor se lo llevan, sin duda, los hogares con una hipoteca a tipo de interés variable, sobre todo aquellos que tengan que hacer, con el dato del índice de este mes, la revisión semestral de la cuota de su hipoteca, puesto que sufrirán los primeros incrementos de cuotas, aunque todavía muy leves, porque hace justo seis meses, en abril de 2025, el euríbor se situaba por debajo del dato actual, concretamente en el 2,143%.

Entre 6 y 12 euros de subida mensual

¿Cuánto subirán las cuotas de estas personas? Evidentemente, depende de varios factores, tanto del importe que quede por pagar de hipoteca como del diferencial pactado con el banco o del plazo de amortización del préstamo. Pero, a modo de ejemplo, para una persona que tenga una hipoteca variable con una cuantía pendiente de 150.000 euros con las características mencionadas anteriormente, vemos que desde abril estaba pagando una cuota de 643,22euros y, a partir de ahora, abonará 649,13 euros mensuales, lo que supone un encarecimiento de 5,91 euros cada mes o 35,45 euros al semestre, según estimaciones de iAhorro.

Por su parte, quien tenga una hipoteca variable de 300.000 euros, también con revisión semestral, a 30 años y un diferencial del 0,99% al que haya que sumar el dato del euríbor, el incremento mensual se duplicará: será de 11,82 euros al pasar de una cuota de 1.286,43 euros a una de 1.298,15 euros cada mes. De esta manera, el incremento semestral es de 70,91 euros.