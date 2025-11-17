La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Protesta en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Reuters

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

La organización presenta ante Consumo y la CNMC una demanda contra la plataforma china Aliexpress por vender estos productos a un precio de entre 240 y 440 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:55

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España. Tras el primer paso dado por Francia, que primero suspendió ... la actividad de Shein por vender estos productos y después demandó a otras seis plataformas, Facua se suma a esta campaña -también secundada por Suecia- y demanda al gigante chino AliExpress por este mismo motivo.

