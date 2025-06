Un enfermero enseña lo que cobra en un mes y las redes se indignan: «Lo que hacéis no tiene precio»

C. García Lunes, 2 de junio 2025, 19:25 Comenta Compartir

El sanitario es uno de los sectores más valorados entre la sociedad. No solo por ser de las carreras más demandadas, sino también por la importantísima labor que ejercen tanto médicos como enfermeros, técnicos y auxiliares, como quedó claro con los aplausos que recibía todo el colectivo durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Una de las reivindicaciones que repiten desde este colectivo es que es necesario que esta labor vital se retribuya de manera acorde a las responsabilidades que se asumen durante el ejercicio de la profesión. Indudablemente, en el sector sanitario este aspecto es uno de los más importantes, ya que la vida de los pacientes está en manos de los trabajadores que los cuidan.

Por eso, los usuarios de las redes sociales se han sorprendido cuando un enfermero de España ha hecho pública su nómina. Algunos porque pensaban que en la sanidad española se cobraban nóminas más altas; otros, porque consideran insuficiente la cantidad que perciben estos trabajadores.

En concreto, el enfermero Jorge Ángel, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, donde ofrece consejos sanitarios y cuenta la parte más desconocida de su carrera, hizo pública su nómina de hace unos meses, lo que generó un encendido debate entre sus seguidores. Este sanitario trabaja en Andalucía y advierte que es «de las que menos paga» en ese sector en España, al tiempo que explica que tiene tres trienios (nueve años trabajados), se retiene un 21% de IRPF y durante ese mes trabajó tres noches y dos festivos, que se retribuyen de forma especial.

Antes de contar cuál era su nómina de ese mes, Jorge Ángel ya adelantó que sabía que los salarios «están como están, viendo eso no me puedo quejar, pero es que los sueldos no están bien, ni en España ni el mío». También recordó que durante toda su vida laboral no le han subido el sueldo y «la vida está doble de cara». Finalmente, reveló que su sueldo había sido de 2.205 euros netos. Aunque no hizo ningún comentario al respecto, sí relató que «tenemos muchísima responsabilidad y hemos hecho una carrera universitaria».

En el debate generado por este sanitario, hay quienes consideran que este es un sueldo más que digno por el trabajo que realizan, sobre todo teniendo en cuenta lo que se cobra de media en el resto de trabajos de España. Algunos le comentaban «¿Qué quieres?», mientras que otros relataban que en trabajos menos especializados, como administrativo, habían ganado «más que tú siempre». Otra sanitaria relataba las condiciones de la privada, mucho más bajas en cuanto a retribución.

Pero también hay quien recordaba la dedicación esencial que tienen los trabajadores de este sector, a veces no cuidados en estos aspectos. «Veo precariedad laboral, malas condiciones y poco respeto a la dedicación, esfuerzo, y responsabilidad que requieren muchas profesiones», contestaba una usuaria, al tiempo que otra destacaba que le parecía «totalmente normal que se vayan a trabajar fuera de España después de ver esto». Para terminar el debate, un usuario zanjaba: «Lo que hacéis no tiene precio».