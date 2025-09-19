La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tous 'ficha' a Susana Sánchez como nueva CEO y Parfois designa a Luis Masares como consejero delegado

La firma de joyería ya avanzó esta semana que estaba buscando un nuevo alto ejecutivo tras la salida de Carlos Soler-Duffo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:09

Tous ha 'fichado' como consejera delegada a Susana Sánchez, que ocupaba este mismo cargo en Parfois, tras la salida de Carlos Soler-Duffo, mientras que ... Parfois ha nombrado a Luis Masares como CEO para reemplazar a la directiva, según informan ambas firmas en sendos comunicados.

