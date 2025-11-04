La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026

La teleco que preside Marc Murtra ha registrado un beneficio neto de 828 millones en los nueve primeros meses del año

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Telefónica reduce casi a la mitad su dividendo con cargo a los resultados de 2026, de los 0,30 euros por acción que paga actualmente ... a los 0,15 por acción. La medida se encuentra incluida en el Plan Estrategico que ha anunciado este martes la empresa que preside Marc Murtra y que tendrá vigencia hasta 2030. De esta forma, la operadora se ahorrará en torno a 850 millones de euros en 2026.

