El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica se reúne con los sindicatos para anunciar el ERE que se cerrará antes de fin de año

La operadora realiza el primer gran ajuste de empleo de la era Murtra y desde que el Gobierno es el principal accionista de la compañía

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Telefónica está comunicando en este momento a los sindicatos el nuevo proceso de regulación de empleo que afectará a miles de trabajadores. El nuevo ERE ... estará incluido en la previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030 proyectado en el nuevo plan estratégico que la compañía presentó el pasado 4 de noviembre y será el noveno que acomete la compañía en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

