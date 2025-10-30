La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, EFE

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Duplica su beneficio en el tercer trimestre el el que gana casi tanto como en los seis meses anteriores

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Las cuentas de Repsol remontan en el tercer trimestre tras el impacto del apagón. Solo entre los meses de julio y septiembre, la energética duplicó ... sus beneficios hasta 574 millones, casi tanto como en el primer semestre gracias a la «normalización» de la actividad de sus refinerías en España y Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  4. 4 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  7. 7 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  8. 8 Detenida por amenazar a la dueña de un centro de estética e intentar estrangular a su perro en Murcia
  9. 9 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre