La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Orange cierra la compra del 50% de MasOrange por 4.250 millones

La compañía francesa pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:36

Comenta

Era un rumor que llevaba semanas rondando el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, se ha convertido en realidad. En una operación relámpago, el gigante ... francés Orange compra el 50% que no controla de la firma Masorange y que hasta ahora estaba en manos del holding Lorca, en el que están presentes accionistas españoles, KKR, Providence y Cinven. Se trata de un acuerdo no vinculante con Lorca que confían en que se materialice con la firma de un acuerdo vinculante a finales de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  3. 3 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  4. 4 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  5. 5

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  6. 6

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  7. 7 Día de Todos los Santos: las tiendas y los supermercados abiertos el 1 de noviembre en la Región de Murcia
  8. 8

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  9. 9 Rescatan a dos senderistas desorientados en Cartagena
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 30 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Orange cierra la compra del 50% de MasOrange por 4.250 millones

Orange cierra la compra del 50% de MasOrange por 4.250 millones