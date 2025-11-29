La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Óscar López. EP

El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado

Transformación Digital excluye a la firma porque una de las empresas con las que participaba en la licitación no contaba con un plan de igualdad. MasOrange tuvo el mismo problema

José A. González

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:49

Ni MasOrange ni Telefónica. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública, ha dejado desierta la adjudicación del ... Lote 3 del megacontrato de ciberseguridad de telecomunicaciones de la Administración Central, conocido como CORA III. El departamento dirigido por Óscar López tendrá que iniciar todo el proceso desde cero después de que la Mesa de Contratación rechazara en un primer momento a MasOrange y luego a Telefónica por, en ambos casos, la falta de un Plan de Igualdad por parte de las empresas que componían la oferta, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

