Marta Álvarez y Cristina Álvarez. R. C.

Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés

El Consejo de Administración respalda por unanimidad el nombramiento, que será efectivo el próximo 15 de enero

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:26

Comenta

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. El consejo de administración del gigante de la distribución, ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Cristina ... Álvarez como nueva presidenta no ejecutiva del Grupo, en sustitución de su hermana Marta, que fue renovada en el cargo a principios de este año por un periodo de otros cinco.

