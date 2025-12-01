La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Espeso

La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

Afecta a compañías que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:38

Comenta

La llamada 'cláusula Telefónica' en los ERE es una penalización económica que obliga a las grandes empresas a pagar los costes de desempleo de ... sus trabajadores de más de 50 años, en lugar de trasladarlos a la Seguridad Social, como ocurría históricamente. Se creó precisamente para compensar al Estado tras los despidos masivos que Telefónica realizó en 2011, y de ahí que recibiera este nombre. Afecta a empresas que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  2. 2

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  3. 3 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  4. 4

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  8. 8

    Francisco Lucas se queda sin sombra en el PSOE de la Región de Murcia
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

La &#039;cláusula Telefónica&#039;, una sanción por ERE para las grandes empresas