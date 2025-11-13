La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas sospecha que Google perjudica el contenido patrocinado de los medios de comunicación

La Comisión Europea inicia una nueva investigación al gigante tecnológico por su forma de tratar la publicidad digital

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

La Comisión Europea ha abierto este jueves un nuevo frente contra Google, con una investigación que tratará de evaluar si el gigante tecnológico aplica condiciones ... justas, razonables y no discriminatorias de acceso a sitios web de los editores y si perjudica en sus resultados los contenidos patrocinados de los medios de comunicación. De confirmarse, esta práctica supondría una vulneración de las obligaciones de la matriz de Google -Alphabet- dentro de la Directiva de Mercados Digitales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  4. 4 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8

    Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas
  9. 9 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bruselas sospecha que Google perjudica el contenido patrocinado de los medios de comunicación

Bruselas sospecha que Google perjudica el contenido patrocinado de los medios de comunicación