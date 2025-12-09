Bruselas investiga a Google por posibles prácticas contra la competencia en el desarrollo de IA

La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación a Google para esclarecer si ha incurrido en prácticas contra la competencia en el uso de ... contenido online para entrenar a la Inteligencia Artificial (IA). Bruselas ha anunciado que ha abierto un análisis formal a la compañía con sede en Silicon Valley para comprobar si Google vulneró la normativa europea usando el contenido web de usuarios, así como el contenido compartido a través de la plataforma Youtube, con el objetivo de usarlo para la IA.

El Ejecutivo comunitario examinará si la 'big tech' estadounidense está «distorsionando la competencia imponiendo términos y condiciones injustos a los creadores o garantizando para sí mismo privilegios de acceso a dichos contenidos, colocando a desarrolladores de IA rivales en una posición de desventaja». Más concretamente, Bruselas cree que Google podría haber usado el contenido de usuarios sin ofrecerles una compensación apropiada o la posibilidad de negarse, sin perder acceso al buscador de Google, del que muchos dependen para difundir su contenido.

Bruselas también tratará de comprobar si los vídeos y el contenido de Youtube se ha utilizado para entrenar los modelos de generación de contenido IA de Google, sin que los creadores hayan sido compensados apropiada mente y sin que se les hayan podido negar a ello. Los creadores de contenido de Youtube tienen la obligación de dar a Google el permiso para usar sus datos con diferentes objetivos, incluido el entrenamiento de IA. Mientras, Google no remunera a estos usuarios por su contenido y no les permite compartirlo si no les da acceso a usar sus datos. Al mismo tiempo, otros desarrolladores de este tipo de tecnología tienen prohibido usar contenido de Youtube para desarrollar sus propios modelos de IA.

De probarse, estas prácticas bajo investigación estarían vulnerando la normativa europea de competencia que prohibe el abuso de una posición dominante. La Comisión ha informado a la empresa que ha iniciado un procedimiento en este caso y, aunque no hay una fecha límite legal para concluir las investigaciones en materia de competencia, Bruselas asegura que llevará a cabo su análisis con caracter «prioritario».