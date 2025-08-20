La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Chamorro

El auge del comercio online se lleva por delante 50.000 pequeños comercios en el último lustro

Las ventas por internet se duplican en cinco años y muchos locales optan por diversificar su negocio como punto de entrega

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:04

El comercio minorista de toda la vida y que fue durante décadas la columna vertebral del tejido empresarial español, languidece. Entre 2019 y y 2024, ... este sector -formado en buena parte por negocios traspasados de generación en generación- ha sufrido el cierre de más de 50.000 locales, un tercio del total de establecimientos cerrados desde el año 2000. Así lo refleja el informe sobre 'Nuevas dinámicas de consumo tras el covid-19', de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6

    La tele deja en tierra a los viajeros granas
  7. 7 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  8. 8 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  9. 9 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  10. 10

    Más cantidad y calidad de vino en Jumilla: los agricultores encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias de primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El auge del comercio online se lleva por delante 50.000 pequeños comercios en el último lustro

El auge del comercio online se lleva por delante 50.000 pequeños comercios en el último lustro