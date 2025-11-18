La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo de Aqualia recogiendo el premio R.C

Aqualia, galardonada con el 'Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025' por su aportación al progreso en el ámbito del agua

Es un reconocimiento otorgado por el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (COQAL) y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias (AQPA)

C.P.S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

Aqualia ha sido galardonada con el XXI Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025, un reconocimiento otorgado por unanimidad por el Colegio Oficial de ... Químicos de Asturias y León (COQAL) y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias (AQPA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  3. 3 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido
  4. 4 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  5. 5 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  6. 6 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  7. 7 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  8. 8 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  9. 9 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  10. 10 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Aqualia, galardonada con el 'Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025' por su aportación al progreso en el ámbito del agua

Aqualia, galardonada con el &#039;Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025&#039; por su aportación al progreso en el ámbito del agua