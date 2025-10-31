La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Instalaciones de un centro logístico de Amazon en España. EFE

Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España

El recorte de la multinacional, que esta semana anunció 14.000 salidas a nivel mundial, afectará a la plantilla de Amazon Digital y Amazon Service, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:22

Comenta

Amazon anunció 14.000 despidos esta semana a nivel mundial y ahora el recorte se empieza a concretar por países. En España se ha puesto ... en marcha un proceso de despido colectivo (ERE) que afectará a unas 1.200 personas, según adelantó Europa Press y ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras del proceso. Las salidas afectarán a la plantilla de Amazon Digital Spain y Amazon Spain Service, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona.

