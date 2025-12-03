Acciona Energía completa la venta de 440 MW eólicos a Opdenergy La operación se ha cerrado por 530 millones de euros

CPS Madrid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

Acciona Energía completó este miércoles la venta de 13 parques eólicos de 440 megavatios (MW) al productor independiente de energía Opdenergy -empresa participada por el fondo Antin Infrastructure Partners- por 530 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

Se trata de parques eólicos situados en Albacete, Cádiz, Cuenca, Lleida, Valencia y Zamora con una antigüedad promedio de 15 años, incluyendo el perímetro de la transacción una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo de hasta 351 MWp, asociada al potencial de hibridación de los parques eólicos objeto de la operación. Acciona anunció este acuerdo el pasado mes de julio por el mismo importe por el que finalmente se ha cerrado y le ha generado un resultado estimado de 190 millones de euros.

La transacción se enmarca en la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía, orientada a «poner en valor la calidad de su cartera, reforzar su perfil financiero y consolidar su posición de liderazgo en el sector global de las energías renovables».

Desde julio de 2024 hasta que se anunció la operación, la compañía había alcanzado acuerdos para la venta de casi 1,7 gigavatios (GW) de capacidad renovable en España, Sudáfrica, Perú y Costa Rica, por un valor de en torno a 2.400 millones de euros, poniendo de relieve la atracción de sus activos en el mercado y consolidando su posición financiera.

Entre los hitos recientes del programa de rotación de activos se encuentran la venta de dos activos renovables en Sudáfrica por 255 millones de euros y de dos carteras de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175 MW) y a Endesa (626 MW).

Además, en mayo la compañía firmó un acuerdo con Luz del Sur, una de las principales empresas energéticas de Perú, para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136 MW). BNP Paribas y Baker McKenzie han actuado como asesores financieros y legales, respectivamente, de la operación.