La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Central nuclear de Almaraz EFE

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

El documento, en cualquier caso, no supone en la práctica ningún inicio de un avance formal, defienden desde el Ministerio para la Transición Ecológica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02

Comenta

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una ... carta conjunta dirigida a la ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias han comunicado su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según han confirmado a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  3. 3

    La mítica taberna El Garrampón de Murcia cumple 120 años: «Antes entraba la gente a caballo»
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  6. 6

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  9. 9 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  10. 10

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz