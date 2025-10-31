La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen atiende a los medios de este viernes en Madrid EFE

Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:01

Comenta

Una petición de prórroga sin condiciones. Las eléctricas propietarias de la central de nuclear de Almaraz no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud para ... ampliar hasta 2030 la vida de la planta extremeña, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos por la que venían batallando para ampliar el calendario de cierre y que había condenado al fracaso cualquier intento de negociación entre el Gobierno y las empresas hasta ahora. Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios en Madrid un día después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, activaran el mecanismo para solicitar una prórroga de tres años para este parque atómico.

