La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

La aparición de dos casos oficiales de peste porcina africana en España, detectados en los cadáveres de dos jabalíes silvestres, ha implicado de forma inmediata ... el bloqueo de un tercio de los certificados de exportación de carne y derivados del cerdo común a parte de los 104 países del planeta a los que le venden las industrias y productores españoles.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló hoy que la mayor preocupación en este momento de su departamento, además de tomar todas las medidas de perimetración y control para encapsular el brote de peste porcina en la comarca en que ha aparecido, es tratar de limitar al máximo posible el daño a las exportaciones de carne de cerdo en las que España es una potencia mundial (el mayor exportador de la UE y el tercero del mundo). Planas explicó que la producción de cerdo, con 4.500 explotaciones, supone el 40% de toda la industria ganadera española. El sector produce anualmente 4,9 millones de toneladas de carne, de las que casi tres millones de toneladas se venden en el extranjero, por un valor de 8.800 millones de euros

El trabajo de Agricultura se centra ahora en explicar que solo las 39 explotaciones de cerdo común que están en los 20 kilómetros a la redonda del foco de la infección tienen prohibida la venta de sus productos, pese a que no tengan ningún animal infectado, y en intentar mantener abiertos los mercados internacionales al resto de productores.

Las parte positiva es que los países de la UE, que suman el 58% de las compras exteriores, van a seguir adquiriendo producto español sin problema y que otros 20 países, según los protocolos de importación de carne de cerdo que tienen suscritos con España, admiten la «regionalización» cuando se dan brotes aislados de peste porcina, como es el caso actual. Esto quiere decir que estos 20 países deberían seguir comprando cerdo español de cualquier provincia que no sea la de Barcelona, que es el punto de detección de los positivos. Entre estos 20 países se encuentra China, un estado clave porque adquiere una octava parte de todas las exportaciones del sector, por valor de unos 1.100 millones anuales.

Las gestiones comerciales de Agricultura se van a centrar especialmente en los 24 países que no admiten la regionalización y que, por lo tanto, pondrán vetos a todo el territorio nacional en tras la aparición localizada de peste porcina. Entre estos países, que ya han bloqueado las compras de cerdo español, están Japón, México, Taiwán o Malasia.