La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

Agricultura contacta con los 104 países compradores para minimizar los daños en las ventas de las que España es tercera potencia mundial

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

La aparición de dos casos oficiales de peste porcina africana en España, detectados en los cadáveres de dos jabalíes silvestres, ha implicado de forma inmediata ... el bloqueo de un tercio de los certificados de exportación de carne y derivados del cerdo común a parte de los 104 países del planeta a los que le venden las industrias y productores españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  2. 2 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  3. 3

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  4. 4 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  5. 5 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  7. 7

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  8. 8

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  9. 9

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  10. 10 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo