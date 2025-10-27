La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid. Virginia Carrasco

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro Bustinduy confirma la sanción propuesta para esta gran agencia inmobiliaria a quien abrió expediente en marzo por su gestión irregular de los alquileres

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El Ministerio de Consumo abrió expediente sancionador a Alquiler Seguro el pasado marzo por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de ... los alquileres en todo el territorio nacional. Y el departamento del ministro Pablo Bustinduy ha confirmado que la multa propuesta para esta gran agencia inmobiliaria es de 3,6 millones de euros, según informó este lunes el propio ministro en una entrevista en TVE y la asociación de consumidores Facua, personados en la denuncia.

