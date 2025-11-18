La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de una persona sacando dinero de un cajero. EFE

Cobrar en 12 o 14 pagas: ¿Es una opción más beneficiosa que otra para el trabajador?

Esta es una pregunta que pueden hacerse los empleados

Ana de Dios

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:08

Es posible que en alguna ocasión te hayas preguntado si es mejor que tu empresa te ingrese la nómina en 12 o 14 pagas. Esto se debe a la forma en que se distribuye el salario bruto anual, lo que puede estar determinado por el convenio colectivo o la preferencia del trabajador. La opción de 14 pagas es una tradición en España que incluye dos abonos extra (normalmente en verano y Navidad), mientras que la de 12 pagas reparte la cantidad total a lo largo del año, resultando en un importe mensual más elevado. Por ello, entre los empleados puede surgir un dilema si se les da la posibilidad de elegir qué opción prefieren, pero, realmente, ¿Hay alguna diferencia?

Aunque el importe anual no varía, la elección entre 12 o 14 pagas tiene implicaciones psicológicas y financieras. En la práctica, la mayoría de los trabajadores no puede decidir, ya que las empresas establecen su propio sistema de pago. Sin embargo, si existiera la opción, los pros y contras de cada modelo son evidentes.

Qué es más beneficioso para el trabajador

Cobrar en 12 pagas ofrece ingresos más altos y estables cada mes, lo que facilita la planificación financiera a quienes son disciplinados con su dinero. Por el contrario, cobrar en 14 pagas supone recibir dos 'alegrías' salariales adicionales al año -habitualmente en julio y diciembre-. Este formato permite a muchos trabajadores afrontar gastos extraordinarios como vacaciones o compras navideñas sin necesidad de endeudarse. Además, para quienes tienden a gastar todo lo que ingresan, las pagas extra funcionan como un mecanismo de ahorro forzoso.

En definitiva, el debate entre las 12 y las 14 pagas no es económico, sino de gestión personal. Los partidarios del cobro mensual más elevado prefieren disponer antes del dinero y organizarse libremente, mientras que los defensores de las pagas extra valoran la sensación de recibir un ingreso adicional que les permite disfrutar o cubrir imprevistos sin alterar su rutina mensual.

Sea cual sea la preferencia, los expertos coinciden: no se gana ni se pierde dinero por el número de pagas, solo varía la forma en que cada trabajador gestiona su economía y su tranquilidad financiera.

