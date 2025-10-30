La CNMC plantea una tasa de retribución a las redes del 6,58% que vuelve a defraudar a las eléctricas

Nueva sacudida en el sector eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una nueva propuesta para fijar la tasa ... de retribución por el negocio regulado de las redes eléctricas durante los próximos seis años en el 6,58%. Un porcentaje que mejora en unas décimas su propuesta de julio, del 6,46% pero que se queda muy por debajo del 7% que reclaman las compañías para equiparse a otros países europeos de la subida que exigían las compañías eléctricas para garantizar las inversiones necesarias en redes eléctricas para asegurar la transición energética.

Recientemente, el órgano supervisor ha sometido a una segunda audiencia pública otro pilar del marco retributivo para este periodo, la propuesta con modificaciones de la metodología de cálculo de la retribución para la distribución eléctrica, que representa «una evolución hacia un modelo más eficiente y adaptado» a la descarbonización.

«Es una super decepción», señalan fuentes del sector, al tiempo que critican que el órgano regulador se ha dado prisa en enviar las circulares al Consejo de Estado para no tener que esperar el informe preceptivo del Ministerio para la Transición Ecológica, que aún no ha ha emitido su informe de conformidad con las Orientaciones de Política Energética y que son las directrices que el Ejecutivo marca para asegurar que las decisiones estén alineadas con sus prioridades en materia de energía.

La tasa de retribución es uno de los puntos más controvertidos de la propuesta pero no el único. El diseño actual de las reglas de inversión también puede dejar fuera de la conexión eléctrica a numerosos proyectos industriales, residenciales y de movilidad eléctrica, según advierten desde el sector.

Más de 70 asociaciones empresariales y sociales han firmado un comunicado conjunto, sin precedentes, en el que expresan su «profunda preocupación» por la propuesta de reglas para la inversión de la CNMC, que limita el desarrollo de las infraestructuras eléctricas planificadas, comprometiendo gravemente la viabilidad de proyectos estratégicos industriales, de transporte y de la vivienda.

El comunicado denuncia que la propuesta actual de la CNMC limita el desarrollo de infraestructuras eléctricas al establecer, por primera vez, una inversión máxima para conectar a clientes, lo que dejaría fuera del sistema a los consumidores cuya conexión resulte más costosa. Además, la reducción del 37% en los costes de mantenimiento reconocidos podría deteriorar la calidad del servicio y comprometer la fiabilidad del suministro eléctrico.