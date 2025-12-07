La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Turistas en el Casco Viejo de Bilbao R.C.

Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel

En España hay casi 40.000 personas que intercambian gratis sus viviendas con otras de cualquier parte del mundo y se sitúa como el segundo país con más usuarios, por delante de EE UU

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06

El hijo mayor de Marta Lamas Quintela embarcará el próximo 10 de enero en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' repitiendo la travesía que un ... año antes completó la Princesa Leonor. La familia le acompañará en algunas de las escalas de su travesía y pernoctará en viviendas de Cádiz y Puerto Rico a cambio de prestar a otros viajeros desconocidos su residencia en Ferrol (La Coruña). Veterana de la plataforma a lo largo de quince años y más de 200 intercambios, sus tres hijos han crecido visitando destinos tan diversos como Estados Unidos, Grecia, Colombia, Malasia, Singapur o México en hogares ajenos. «Para nosotros el intercambio de casa no es un ahorro, es una forma de viajar», asegura Lamas.

