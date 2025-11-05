La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Correo

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan para conectar las capitales europeas y asegura que trabaja con Francia y España para acelerar la construcción de la infraestructura necesaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Agustinas se marchan de Murcia
  2. 2 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  3. 3 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  4. 4 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  5. 5 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  6. 6 Un bar desvela su secreto para multiplicar las propinas con facilidad: «Aumentaron un 78%»
  7. 7 Detenido por agredir y causar heridas graves a su madre con un cuchillo en Murcia
  8. 8

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  9. 9

    Volver a trabajar más allá de los 50: «Llega un momento en que te hundes»
  10. 10

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035