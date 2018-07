Nace 'Bankia Fácil', respuestas prácticas para hacer la vida más sencilla a sus clientes

La propuesta de la entidad pone en valor diferentes servicios que mejoran la gestión y la hacen más eficaz Lunes, 30 julio 2018, 15:07

Nace 'Bankia Fácil', un conjunto de respuestas prácticas de Bankia para hacer la vida más sencilla a sus clientes. La propuesta pone en valor una serie de servicios de la entidad que dan respuesta a situaciones concretas del día a día con el fin de cuidar lo que al cliente más le cuesta conseguir: su dinero.

Entre las respuestas de Bankia a estas situaciones cotidianas, destacan: obtener efectivo en cualquier cajero de la entidad a través de la 'app' y Bankia Online enviando un código a su móvil o a cualquier otro (también se puede obtener efectivo en el cajero aproximando su teléfono – sistema Android – a través de tecnología NFC y próximamente también estará disponible con Apple Pay; la devolución de la comisión que le hayan cobrado en otro cajero en caso de que el cajero Bankia se encuentre fuera de servicio; o la posibilidad de efectuar un pago urgente con transferencias inmediatas por cualquier canal de forma gratuita para aquellos con nómina domiciliada en el banco.

Por otro lado, cuando surge un gasto imprevisto y se necesita dinero con urgencia, el cliente puede consultar y disponer desde su 'app' o Bankia Online la financiación que Bankia le facilita de manera inmediata, ya sea mediante préstamos preconcedidos o a través de las tarjetas que tenga contratadas o pueda contratar en ese momento.

Si el client necesita hablar con su gestor o enviarle un documento, 'Bankia Fácil' permite hacerlo desde la 'app' o Bankia Online, a través de la funcionalidad 'conversación con mi gestor', un canal de mensajería permanente, seguro y privado entre el cliente y su gestor.

Por último, en el caso de que el cliente no necesite lo que ha contratado o si lo que ha contratado no termina de convencerle, Bankia permite cancelar el producto durante los dos primeros meses desde su contratación, sin tener que afrontar gastos adicionales. Esta posibilidad se circunscribe a aquellos productos Bankia que no están sujetos a fluctuaciones de mercado. Por ejemplo, se podrían cancelar tarjetas, depósitos a la vista o a plazo, préstamos al consumo o hipotecarios…

«Pretendemos continuar mejorando la experiencia de cliente que ofrece Bankia y reforzar nuestra estrategia de situar verdaderamente al cliente en el centro de nuestra actividad», señala Juan Carlos Reyes, director corporativo de Marketing de Bankia, que reitera que esta herramienta es una prueba más de que queremos ser un banco que se interesa por sus clientes, porque lo que es importante para nuestros clientes es también importante para nosotros», comenta Reyes. «Queremos ser una entidad que sabe escuchar al cliente, que identificamos sus necesidades y que le damos respuestas adecuadas a las mismas», añade el director corporativo de Marketing.

'Bankia Fácil' dispone de un espacio propio en el site de Bankia (bankia.es) y un teléfono de contacto exclusivo: 916 021 111.

NUEVO PASO ESTRATÉGICO

La iniciativa supone un nuevo paso en el posicionamiento estratégico e la entidad, que nació en enero de 2016 con la eliminación de las comisiones para los clientes con nómina domiciliada. Posteriormente se eliminaron las comisiones para los autónomos, se lanzó la Cuenta On para clientes digitales, también sin gastos, y se inició la comercialización de la Hipoteca Sin Comisiones.

En los dos primeros años tras el lanzamiento de su nuevo posicionamiento, Bankia ha incrementado en más de 280.000 los c entes on ingresos domiciliados.

Esta mayor actividad del banco ha estado además acompañada por una cada vez mayor satisfacción de la clientela, un indicador que sigue una tendencia de claro crecimiento. Así, el porcentaje de clientes satisfechos se sitúa en el entorno del 90%, frente al 82,4% en el que se situaba esta variable antes del lanzamiento de este posicionamiento.

«'Bankia Fácil' debe contribuir a que el banco continúe mejorando los índices de satisfacción de sus clientes y a conseguir que cumplamos con el objetivo marcado en nuestro Plan Estratégico 2018- 2020, que establece como meta lograr un índice de satisfacción de clientes del 92%», afirma Reyes.