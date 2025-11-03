La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El crédito al consumo se dispara en España. Reuters

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El saldo vivo de este tipo de préstamos, cada vez más frecuentes para financiar estudios o vacaciones, repuntó un 10% en septiembre y superó los niveles previos a la caída de Lehman Brothers

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Los hogares españoles tiran del crédito al consumo para hacer frente al elevado coste de vida que, pese a la moderación de la inflación, sigue ... golpeando el bolsillo de las familias. En concreto, esta financiación se desbordó un 10,05% en septiembre, su mayor repunte desde febrero de 2020, en pleno estallido de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  5. 5 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones