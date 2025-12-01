La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cada vez más familias se endeudan para consumir. Efe

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos al consumo anticipan un año récord en el sector

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos ... al consumo dispararon en octubre el crédito a las familias un 4,05%, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  6. 6

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  7. 7

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  9. 9

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008