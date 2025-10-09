Aválam incrementa un 20% la financiación a empresas murcianas con respecto al año anterior La SGR formaliza más de 40 millones de euros apoyando más de 300 proyectos en la Región

Aválam, la sociedad de garantía recíproca, incrementa durante los primeros nueve meses de 2025 un 20% la financiación a pymes y autónomos de la Región de Murcia con respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, la financiación en 2025 supera los 40 millones de euros, frente a los 34 millones registrados en 2024.

Esta evolución positiva está también marcada no solo por el importe, sino también por el número de proyectos apoyados, que pasa de 291 en 2024 a 324 en 2025, lo que supone un crecimiento del 11%.

El sector primario es el que más crece en número de operaciones formalizadas, con una subida con respecto al año pasado de un 53%, incentivado por las buenas condiciones financieras de la Línea Icref +Agro. A este le siguen la construcción, que ha aumentado un 48%, servicios (18%) e industria (14%).

La distribución de los 40 millones concedidos en el presente ejercicio por sectores productivos se reparte en la siguiente proporción: servicios ha recibido 14,5 millones de euros (36% respecto del total), seguido por industria con 8,8 millones (22%), comercio con 8,3 millones (21%), el sector primario con 5,9 millones (15%) y construcción con 2,5 millones (6%).

Riesgo vivo

El riesgo vivo, que es el total del importe concedido a pymes y autónomos pendiente de vencimiento, se sitúa en una cifra récord de 212,5 millones de euros al cierre de septiembre de 2025, un 5% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a su evolución por sectores, el mayor aumento del riesgo vivo corresponde al sector primario, que crece un 9%, seguido de servicios (8%) e industria (4%). El sector construcción también registra una ligera subida del 2%, mientras que comercio crece un 1%.

Crecimiento social

Aválam sigue consolidada como la empresa regional con mayor número de socios con un total de 5.614, un 2% más que en 2024, posición que manifiesta su apoyo a las empresas murcianas.

El director general de la entidad, Luis Martínez de Salas, destaca la evolución positiva de todos los parámetros «que constata la contribución de Aválam al crecimiento del PIB regional y a la creación de empleo y el permanente compromiso con las empresas de la Región de Murcia».