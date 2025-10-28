La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

Sedigas pide a la CNMC elevar el marco retributivo hasta 2030 después de haber perdido unos 2.500 millones de ingresos desde 2021

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:28

Comenta

El día del apagón el gas (ciclos combinados) fueron la gran baza del sistema eléctrico para su recuperación. Aquel día la generación se disparó a ... cerca de los 200 gigavatios por hora (GWh), cuando ese mismo día en 2024 la contribución en el mix de generación había sido de 80 GWh. Más allá de ese día tan anómalo, el 'modo reforzado' activado por Red Eléctrica desde el 29 de abril ha hecho disparar lo que aporta el gas al sistema un 78% hasta el 1 de julio, según los últimos datos de Sedigas, la asociación española del gas, que este martes presentó un informe sobre el posicionamiento del sector gasista ante el futuro marco retributivo 2027-2032.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  6. 6 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  7. 7

    La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  10. 10

    Las gasolineras de Repsol recogen el aceite usado y ofrecen descuentos a los usuarios que lo lleven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico