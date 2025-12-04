La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amancio Ortega, junto a su hija Marta Ortega. R. C.

De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España

Solo un 34% de los grandes patrimonios del país son ricos hechos a sí mismos, con unos 140.000 millones de euros listos para transferir a las próximas generaciones de aquí a 2040

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:33

Comenta

Convertirse en millonario no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, a menos que la suerte llame a su puerta con ... un premio del euromillón o, como en la mayoría del caso de los españoles más pudientes, una herencia que llame a su puerta. Un estudio de UBS evidencia cómo el esfuerzo, el riesgo y la dedicación de buena parte de los grandes empresarios españoles se transforma en pura cuestión de suerte cuando se habla de sus hijos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  7. 7 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  8. 8

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España

De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España