Manuel Martínez: «Somos una de las zonas agrícolas más tecnificadas de Europa»

Manuel Martínez
Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Cartagena es una de las zonas agrícolas más productivas y donde más se ha innovado en materia de agua. Su aportación en este foro también es clave. En este sentido, se han producido en los últimos tiempos numerosos encuentros de investigadores, técnicos y regantes llegados desde el otro lado del Atlántico para hacer suyos los avances logrados en esta comarca.

-¿Qué aporta una zona como la Comarca de Cartagena en innovación en cuanto a sistemas de riego?

-Más del 96% de la superficie de nuestro regadío emplea riego localizado, el sistema más eficiente para el uso del agua, mientras que la media nacional de empleo de este sistema de riego es de un 53%. Ello, junto a la llegada del Trasvase Tajo Segura en 1979 y a la aplicación de las de las últimas tecnologías (riego de precisión, reutilización, desalinización, cobertura de balsas de riego, etc.) transformó nuestra comarca en una de las zonas agrícolas más productivas y tecnificadas de Europa. Además es importante indicar que nuestro regadío destaca por su sostenibilidad, un uso eficiente, y optimizar al máximo cada gota de agua que dispone. Siendo un referente internacional en la gestión de recursos hídricos, con más de 20 años recibiendo multitud de visitas técnicas, de investigadores, estudiantes y otros colectivos, que quieren conocer 'in situ' nuestro funcionamiento.

-¿Hasta qué punto es consciente el ciudadano de estos avances?

-El agricultor murciano es un innovador nato, con un gran prestigio nacional e internacional en el sector. Solo hay que darse una vuelta por el campo para poder comprobar 'in situ' como está muy extendido el uso de sensores (datos climáticos, humedad del suelo, fertilización, consumos de agua, etc) en las explotaciones agrícolas, lo que les permite la obtención de un registro preciso del estado hídrico de la planta y del suelo, y en función de ello ajustar la programación de riego atendiendo a las necesidades reales de la planta. Incluso muchos de ellos, aplicando técnicas de riego deficitario controlado, reducen el riego por debajo de las necesidades hídricas de la planta en los periodos en los que el déficit de agua no afecta a la producción, ni a la calidad de la cosecha.

-¿Hay o debe haber aún más margen de mejora?

-Por supuesto que hay margen de mejora, y debemos continuar innovando, nuestro futuro depende de ello. Estamos convencidos de que el I+D+I juega un papel trascendental para poder realizar una gestión tan eficiente de los recursos hídricos como se está llevando a cabo, y de este modo poder seguir reduciendo así su consumo de agua en el regadío. A este respecto, me gustaría destacar que nuestra comunidad de regantes desde hace años tiene una estrecha colaboración con las diferentes administraciones, los centros de investigación, las universidades, empresas del sector, y con nuestros regantes.

-¿De qué manera se puede transferir todo este conocimiento a los países de América Latina?

-Desde hace años ya se está produciendo una transferencia de conocimiento, gracias a las visitas de investigadores, personal técnico, de la administración y regantes de estos países a nuestra región, y en concreto a nuestra comunidad de regantes. Como ejemplo señalar que el pasado mes de junio el ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador visitó nuestra Comunidad de Regantes. El objetivo principal de esta visita técnica era conocer 'in situ' como aplicamos las últimas tecnologías en la gestión de nuestro regadío y poder replicar los conocimientos adquiridos en Ecuador.