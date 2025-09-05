La venta de vehículos de segunda mano cae un 8,3% en el mes de agosto

LA VERDAD Murcia Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Un 8,3% fue lo que cayó la venta de vehículos usados en la Región de Murcia en agosto pasado. En total, se vendieron 5.723 vehículos de ocasión. Los turismos sumaron 4.959 ventas (-9,7% interanual), y subieron un 2,4% los comerciales ligeros. El mercado nacional de vehículos usados descendió en el mes un 0,4% de media en España: los turismos cayeron el 0,7%, aunque los comerciales aumentan el 2,2%.

En los ocho primeros meses del año se vendieron un 3,1% más vehículos que en el mismo periodo de hace un año en la Comunidad; en total fueron 60.785 vehículos, de los que 52.242 fueron turismos, que crecieron un 2,6%, y 8.543 furgonetas, con un ascenso del 6,1%.

Ya a nivel nacional, en agosto se vendieron en España 166.987 vehículos de segunda mano (turismos+furgonetas), un 0,4% por debajo del mismo mes del pasado 2024. De ellos, 144.228 fueron turismos (-0,7% en agosto) y 22.759 furgonetas (+2,2%). El descenso de agosto rompe la tendencia al alza registrada en verano (junio 8,1% y julio 5,8%) y hace descender el acumulado al 4,7%, cuatro décimas por debajo de julio.