Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EP

UMU, UPCT y Croem alertan de que el Estatuto del Becario puede retraer las prácticas y tensionar el mercado

Las universidades comparten el objetivo de proteger a los estudiantes de las situaciones de fraude

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:28

Comenta

El conocido como el Estatuto del Becario regula nuevos derechos para el alumnado, pero también impondrá limitaciones a las empresas que los contraten ... que, a juicio de las dos universidades públicas de la Región, la UMU y la UPCT; y de la patronal Croem, pueden tensionar la oferta de prácticas e incluso limitar la inserción laboral de los estudiantes. Cerca de 20.000 alumnos murcianos hacen prácticas cada curso.

