Rmbotellado de vino en una empresa de Murcia en una imagen de archivo. G. L.

Los tres sectores que tiran de la industria en la Región de Murcia ante la recta final del año

Bebidas, calzado y farmacia están en auge, también destaca la producción de madera y de la metalurgia en la Comunidad, mientras sigue la caída del textil con respecto a 2024

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:16

La fabricación de bebidas se dispara en la Región y se posiciona con el mayor crecimiento del índice de producción industrial (IPI) en el ... tercer trimestre. Un subsector dentro de la actividad alimentaria que incluye desde zumos a la elaboración de todo tipo de productos alcohólicos (cerveza, vino, espirituosos) y otros no alcohólicos, además de aguas y refrescos. En concreto, su tasa de incremento interanual alcanza un espectacular 187,8%. Por detrás, aparecen otras industrias manufactureras (joyería, bisutería, juguetes), con un repunte del 39,1%; calzado, un 29,8% más; y los productos farmacéuticos (+25,8%).

