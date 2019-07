A tener en cuenta Sábado, 20 julio 2019, 01:21

El verano y las vacaciones son el momento perfecto para los amigos de lo ajeno, que aprovechan las ausencias de los propietarios para robar. Con el fin de no allanarles el terreno y, por ende, llevarse un disgusto al volver a casa, los expertos recomiendan aumentar la seguridad en las casas a través de sencillos pasos: cerrar siempre la puerta con llave, no publicar en las redes sociales cuándo se está fuera del hogar, vaciar el buzón y encomendar a un vecino que recoja la mensajería, evitar dejar las persianas cerradas del todo, no desconectar la energía eléctrica porque el timbre puede ser un indicio de casa vacía, programar las luces para encenderlas y apagarlas a determinadas horas si se dispone de un temporizador, y tener localizadas las facturas de los objetos de valor para poder reclamar al seguro, entre otras.