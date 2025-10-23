Reside 25 vuelve con la mayor oferta de inmuebles de la Región

El hotel Sercotel Amistad Murcia acogerá desde hoy y hasta el domingo el principal salón inmobiliario regional, donde se ofertarán más de 1.500 viviendas

Una agente inmobiliaria mantiene una reunión con una familia interesada en adquirir una propiedad en la pasada edición de Reside.

La cita más importante del sector inmobiliario en la Región de Murcia, la Feria Reside, ofertará este fin de semana más de 1.500 viviendas de las principales entidades regionales de promoción. Se trata de un punto de unión para empresas inmobiliarias y compradores de vivienda, donde existe la posibilidad de conocer 'in situ' toda la oferta de la Región bajo un mismo techo.

Este año, el evento se celebra bajo el lema: 'Te sienta bien ser propietario', con el que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) y la agencia Noved (organizadores del evento) destacan el lado más emocional y positivo de tener una vivienda propia. La campaña se centra en cómo cambia todo cuando uno estrena casa: el brillo en la mirada, la tranquilidad, la confianza. Mensajes como 'Esa cara de propietario te delata', 'Tu nombre suena mejor en el buzón' o 'Las llaves te quedan de escándalo' transmiten esa sensación de bienestar y orgullo que acompaña a quienes encuentran su hogar ideal.

Más información Qué. Reside, Feria de la Vivienda de la Región de Murcia.

Cuándo. Hoy y mañana, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas; y el domingo 26, de 11.00 a 15.00 horas.

Dónde. Hotel Sercotel Amistad, calle Condestable, 1, Murcia.

Entrada gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través de residemurcia.es

Reside celebra este año su decimonovena edición del 24 al 26 de octubre y tiene el objetivo de agrupar la mejor oferta de viviendas en un momento de gran demanda a la vez que de una falta de oferta de vivienda nueva.

En esta edición, podremos encontrar un amplio elenco de las principales promotoras y agencias inmobiliarias de la Región. Estas ofertarán estudios, pisos, dúplex, pareados y chalés, tanto de obra nueva como segunda mano, así como segunda residencia en la zona de costa.

La feria reunirá en el hotel Sercotel Amistad de la ciudad de Murcia 18 expositores, entre los que figuran las principales promotoras inmobiliarias que operan en esta geografía. Entre estas empresas participantes, están las firmas HG Patrimonial, AQ Acentor, Condestable, Naturae Viviendas, Metrovacesa, Open Club, Iberdrola Inmobiliaria, Ikonia Homes, Hijos de Paco Lanas, Profusa, Konak, Idur, Esperanza Servicios Inmobiliarios, Inmo Home Spain, Century 21 Now III, Mie Homes, Singularess y la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Durante la última edición de Reside, celebrada en 2024, se establecieron cerca de 1.500 contactos de interés para el conjunto de los expositores que llevaron entonces su producto a la feria. En total, Reside 24 fue visitado por más de 2.000 personas.

Reside 25 está patrocinado por Valum, Terrapilar, Fotocasa pro, Esperanza Servicios Inmobiliarios y Musaat y cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma.

La Feria de la Vivienda de la Región de Murcia abre sus puertas en el hotel Sercotel Amistad, en el número 1 de la calle Condestable hoy, viernes 24, y mañana, sábado 25 de octubre, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y el domingo 26, entre las 11.00 y las 15.00 horas.

La entrada es gratuita, pero es necesario registrarse previamente en www.residemurcia.es.